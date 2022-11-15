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"Ось відповідь Росії щодо мирних переговорів": Кулеба про масований обстріл України

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 21:26
"Ось відповідь Росії щодо мирних переговорів": Кулеба про масований обстріл України Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Масований обстріл України російськими ракетами можна зупинити лише силою української зброї та принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Просто зараз російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось відповідь Росії щодо мирних переговорів", - йдеться у заяві.

Кулеба закликав не пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми.

"Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", - додав міністр.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.

Попри найбільший ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України з початку російського вторгнення, українська енергомережа залишається керованою.

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