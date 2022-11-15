"Вот ответ России на мирные переговоры": Кулеба о массированном обстреле Украины
Массированный обстрел Украины российскими ракетами можно остановить только силой украинского оружия и принципов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Просто сейчас российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот ответ России по мирным переговорам", - говорится в заявлении.
Кулеба призвал не предлагать Украине принять российские ультиматумы.
"Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", - добавил министр.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.
Несмотря на самый большой ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.
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