ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вот ответ России на мирные переговоры": Кулеба о массированном обстреле Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 21:26
"Вот ответ России на мирные переговоры": Кулеба о массированном обстреле Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Массированный обстрел Украины российскими ракетами можно остановить только силой украинского оружия и принципов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Просто сейчас российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот ответ России по мирным переговорам", - говорится в заявлении.

Кулеба призвал не предлагать Украине принять российские ультиматумы.

"Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", - добавил министр.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.

Несмотря на самый большой ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба МЗС Война в Украине
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли