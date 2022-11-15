Ситуація серйозна, заряджайте телефони. "Укренерго" зробило заяву після ударів
Незважаючи на найбільший ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України з початку російського вторгнення, українська енергомережа залишається керованою.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу – під вогнем опинилися об'єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: близько ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну в темряву", - зазначив Кудрицький.
За його словами, атака здійснена з цинічним розрахунком - у момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче впоратися з навантаженням.
Він зазначив, що енергетики вже відновлюють об'єкти, вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання.
"Головне завдання "Укренерго" на цю хвилину - зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього використовуються аварійні відключення. Якщо ми вводимо відключення, значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - додав голова правління "Укренерго".
Він також закликав українців зробити запаси води, зарядити акумулятори та мобільні телефони.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що окупанти переважно били по високовольтних підстанціях та ТЕЦ, у зв'язку з чим у центральному та східному регіонах задіяні графіки аварійних відключень, у Києві – спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігається майже у всіх регіонах.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастрський в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, 6 поранено та понад 30 об'єктів пошкоджено.
Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.
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