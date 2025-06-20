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Іспанські вчені створили препарат, який повертає волосся

П'ятниця 20 червня 2025 12:49
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Іспанські вчені створили препарат, який повертає волосся Фото: Вчені знайшли препарат від облисіння (Stock.adobe.com)
Автор: Людмила Жукова

У світі, де мільйони людей страждають від випадіння волосся, з'явилася надія на справжній прорив. Дослідники розробили метод лікування андрогенетичної алопеції, відомої як облисіння за чоловічим типом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження в Stem Cell Research and Therapy.

Що виявило дослідження

За оцінками, близько 80 мільйонів американців - 50 мільйонів чоловіків і 30 мільйонів жінок стикаються з тією чи іншою формою алопеції, хоча у жінок вона проявляється інакше. Чоловіки зазвичай мають відступаючу лінію росту волосся та лисини, тоді як у жінок волосся рідшає по проділу, але повне облисіння трапляється рідко.

У дослідженні, опублікованому в журналі Stem Cell Research and Therapy, вчені використали комбінацію стовбурових клітин, отриманих з жирової тканини, та енергетичної молекули АТФ для зупинки випадіння волосся у мишей. Результати були шокуючими/ Усі 100% самців мишей відновили свою шерсть. Половина з них мала повне відновлення, а інша половина - інтенсивний ріст. Серед самок приголомшливі 90% мали інтенсивне або повне відновлення волосяного покриву.

Едуардо Лопес Бран, керівник відділу дерматології в Госпіталі Клініко Сан-Карлос, пояснив, що їхній унікальний метод "стимулює регенерацію волосся, поєднуючи регенеративну здатність стовбурових клітин з енергією, яку надає АТФ. Ця синергія сприяє відновленню волосяного фолікула, стимулюючи ріст волосся."

Хоча ці відкриття ще потребуватимуть відтворення в дослідженнях на людях, результати відкривають багатообіцявний шлях у боротьбі з випадінням волосся.

"У майбутньому ми зможемо запропонувати нові рішення, які дозволять нам задовольнити очікування пацієнтів, надаючи їм доступ до нових методів лікування, що ставлять їхнє благополуччя на перше місце", - зазначив Едуардо Лопес Бран.

Це захоплюючий розвиток у сфері, де є величезний потенціал для зростання. Хоча хірургія з пересадки волосся стає все популярнішою, багато людей не усвідомлюють, що для досягнення бажаного результату часто потрібно кілька процедур.

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