Не купуйте шампуні, якщо в їхньому складі є ці 4 речовини: завжди перевіряйте!

Не всі засоби для волосся безпечні та корисні. У складі деяких є агресивні інгредієнти, які можуть висушувати та пошкоджувати текстуру волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Чого уникати у засобах

Кокамідопропілбетаїн

Трихолог Керрі Єйтс розповіла, що ц е поширений замінник сульфатів, що використовуються в засобах для волосся. Тож навіть якщо на вашому шампуні написано, що він "не містить сульфатів", він може містити їх.

Це синтетичний інгредієнт, отриманий з кокосової олії, а також диметиламінопропіламіну - прозорої безбарвної рідини. Хоча він і м’який, але сприяє алергічним реакціям та подразненню.

Такоєж він може викликати контактний дерматит, що призводить до агресивного свербіння шкіри голови, що може пошкодити фолікули.

Хлорид натрію

Хлорид натрію, також відомий як сіль - це дешевий наповнювач, який, за словами Єйтс, може фактично призвести до зневоднення та лише погіршити ситуацію для людей із сухою шкірою голови.

Його використовують, щоб зробити засоби для волосся, такі як шампунь, густішими та створити кремоподібну текстуру, але він може позбавити ваше волосся та шкіру голови природних жирів.

Силікони

Силікони використовуються в засобах для волосся для створення захисного шару на волоссі. Однак вони також можуть закупорювати волосяні фолікули, якщо використовувати їх безпосередньо на шкірі голови.

Якщо використовувати їх як кондиціонер, вони можуть обтяжувати тонке, слабке волосся, роблячи його жирним і млявим.

Кам'яновугільна смола

Кам’яновугільна смола - ще один популярний інгредієнт, який використовується в деяких лікувальних шампунях від псоріазу шкіри голови. Інгредієнт містить поліциклічні ароматичні вуглеводні, які класифікуються як канцерогени.

Інгредієнти, які дійсно корисні для шкіри голови

Алое вера

Єйтс називає цей інгредієнт "цілителем" через його загоєння ран та здатність змінювати склад колагену. Він допомагає заспокоїти шкіру голови, миттєво зволожує та корисний при дерматиті.

Олія чайного дерева

Це лікувальна олія, яка має як антимікробні, так і протизапальні властивості. Вона також діє як ідеальне доповнення до традиційних засобів від лупи.

Олія перцевої м’яти

Використання цієї натуральної олії на шкірі голови може допомогти зменшити свербіж, а також освіжити шкіру голови.

Гамамеліс