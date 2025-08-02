Почему нельзя держать маску для волос дольше, чем указано: трихолог о распространенной ошибке женщин
Многие верят, что чем дольше держать маску на волосах, тем лучше будет результат. Но действительно ли это работает, или только популярный миф из соцсетей?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.
Что стоит знать
По словам эксперта, если держать маску на волосах дольше, чем указано в инструкции, то эффект лучшим не будет. Иногда это может еще и навредить волосам.
Маски имеют ограниченное время работы, 5-10 мин - оптимальное время действия. Они не созданы для длительного контакта.
Рекомендуемое время выдержки - 5-10 минут. Это не маркетинг, а технологический расчет. Именно за это время активные вещества успевают подействовать, пленкообразование завершено, а эмульсия остается стабильной.
Стоит понимать, что волосы - мертвая структура и не "впитывают" ингредиенты как губка. Их невозможно "накормить" активами, держа маску часами.
Маска работает только на поверхности - на уровне кутикулы и межклеточного цемента. Перетриманная маска приводит к перегруженности волос
Самые частые последствия:
- утяжеление
- тусклость
- потеря объема
- липкость
- ломкость при регулярной перегрузке формулами
"Косметика - это формула, а не интуиция. Время выдержки - часть разработки средства. Даже если, кажется, что "ночная маска" действует сильнее - эффект чаще всего лишь внешний и кратковременный", - добавила эксперт.
Какие маски вредны для волос
Маски с агрессивными химическими компонентами
Стоит избегать масок с такими веществами в составе:
- силиконы (неводорастворимые) - утяжеляют волосы, накапливаются на них, затрудняют дыхание кожи головы
- сульфаты (в масках они редко, но встречаются) - сильно обезжиривают, могут вызвать сухость и раздражение
- минеральное масло, вазелин - создают пленку, которая мешает дыханию кожи и волос
Маски с раздражающими веществами
Сюда относится:
- горчица
- красный перец
- спирт или водка
- лук, чеснок - вызывают раздражение, неприятный запах, могут пересушить волосы
Эти компоненты часто используют в масках "от выпадения", но их нельзя держать долго или использовать часто.
Маски, которые нарушают pH-баланс
Чрезмерно кислые или щелочные маски могут:
- повредить защитный слой волоса
- вызвать сухость или жирность кожи головы
- провоцировать перхоть
Вас может заинтересовать
- Названы 4 вещества, которых следует избегать в шампунях для волос
- Раскрыт секрет правильного мытья головы, о котором мало кто знает
- Испанские ученые создали препарат, который возвращает волосы
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.