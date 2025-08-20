Ось вам і "Пафос": кривдник "Динамо" сенсаційно обіграв "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів

Чемпіон Кіпру – "Пафос", який раніше вибив з Ліги чемпіонів київське "Динамо", зробив рішучий крок до основного етапу турніру, здолавши у гостях сербську "Црвену Звезду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Ліга чемпіонів, плей-офф раунд, перший матч
"Црвена Звезда" (Сербія) – "Пафос" (Кіпр) – 1:2
Голи: Бруно Дуарте, 58 – Коррея, 1, Пепе, 52 (пенальті)
Нереалізований пенальті: Бруно Дуарте (ЦЗ), 58 (воротар)
Матч у Белграді почався з холодного душу для господарів. Уже на 38-й секунді Коррея скористався помилкою оборони й відкрив рахунок. Цей же гравець забивав і у ворота "Динамо".
Незабаром Бруну вдруге відправив м'яч у сітку сербів, однак арбітр після перегляду ВАР зафіксував гру рукою – гол скасували.
На початку другого тайму "Пафос" подвоїв перевагу: Елснік зупинив простріл Бруну рукою, і Пепе впевнено реалізував пенальті.
Проте вже за кілька хвилин ситуація повторилася на іншому боці поля. Тепер Бруну зіграв рукою у власному штрафному, а суддя призначив 11-метровий для "Црвени Звезди". Екс-гравець ФК "Львів" Бруно Дуарте не зміг переграти воротаря Михаїля з "точки", але встиг добити м'яч після відбитого удару.
Серби кинулися відіграватися, але кіпріоти вистояли і зберегли мінімальну перевагу – 2:1.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Кіпрі, де на "Пафос" очікує справжнє випробування. Якщо кіпріоти збережуть переможний результат за сумою двох матчів, вони проб'ються в основний раунд Ліги чемпіонів.
