Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Вот вам и "Пафос": обидчик "Динамо" сенсационно обыграл "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов

Фото: Чемпион Кипра после "Динамо" сотворил еще одну сенсацию (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Кипра - "Пафос", который ранее выбил из Лиги чемпионов киевское "Динамо", сделал решительный шаг к основному этапу турнира, одолев в гостях сербскую "Црвену Звезду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Лига чемпионов, плей-офф раунд, первый матч

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пафос" (Кипр) - 1:2

Голы: Бруно Дуарте, 58 - Коррея, 1, Пепе, 52 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Бруно Дуарте (ЦЗ), 58 (вратарь)

Быстрый старт от "Пафоса"

Матч в Белграде начался с холодного душа для хозяев. Уже на 38-й секунде Коррея воспользовался ошибкой обороны и открыл счет. Этот же игрок забивал и в ворота "Динамо".

Вскоре Бруну во второй раз отправил мяч в сетку сербов, однако арбитр после просмотра ВАР зафиксировал игру рукой - гол отменили.

Пенальти в ворота обеих команд

В начале второго тайма "Пафос" удвоил преимущество: Элсник остановил прострел Бруну рукой, и Пепе уверенно реализовал пенальти.

Однако уже через несколько минут ситуация повторилась на другой стороне поля. Теперь Бруну сыграл рукой в собственной штрафной, а судья назначил 11-метровый для "Црвены Звезды". Экс-игрок ФК "Львов" Бруно Дуарте не смог переиграть вратаря Михаила с "точки", но успел добить мяч после отраженного удара.

Супершанс для киприотов

Сербы бросились отыгрываться, но киприоты выстояли и сохранили минимальное преимущество - 2:1.

Ответный матч состоится через неделю на Кипре, где "Пафос" ожидает настоящее испытание. Если киприоты сохранят победный результат по сумме двух матчей, они пробьются в основной раунд Лиги чемпионов.

Ранее рассказали, как "Фиорентина" шокировала украинцев в еврокубках.

Также читайте, что будет с "Динамо", если оно проиграет "Маккаби" в Лиге Европы.

