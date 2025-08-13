Ось чому вам варто знімати сережки на ніч: неочевидна причина

Чому не треба спати в сережках?

Елліс зазначає, що проблема зазвичай проявляється після 40 років, коли "сережки вже не виглядають так мило, як колись".

"Найпростіше, що ви можете зробити, щоб запобігти передчасному розтягуванню проколів, - це не спати в сережках", - каже лікарка.

Це правило не стосується проколів у верхній частині вуха, де є хрящ. Якщо сон із сережками там вам не заважає, то немає шкоди чи естетичних ризиків.

"Я говорю про носіння сережок у цій розслабленій, м’якій мочці вуха ніч за ніччю, рік за роком, що створює непотрібне навантаження і напругу для проколів, змушуючи їх розтягуватися набагато раніше, ніж це має статися", - пояснила Елліс.

Дійсно, сукупний вплив гравітації та сну з масивними сережками може призвести до розтягнутих проколів і ослабленої фіксації улюблених прикрас.

Що робити, якщо мочки вже втратили пружність?

Для тих, чиї мочки вже деформувалися від багаторічного навантаження, є рішення - філери.

Додатковий об'єм від філерів надає сережкам кращу підтримку, допомагає їм триматися прямо, а діамантам - ловити світло. На відміну від процедур на обличчі, ін'єкції у вуха рідко викликають ускладнення.

Існує невеликий ризик потрапити в кровоносну судину, що може перешкодити здоровому оновленню клітин, "але ви не втратите слух", - розповіла пластична хірургиня Мелісса Дофт.

Після процедури не потрібен період відновлення.

"Ви можете прийти, зробити ін'єкцію і одразу піти на обід або на заняття пілатесом", - сказала вона.

Інші експерти стверджують, що, крім розтягування від носіння та сну в прикрасах, мочки вух природним чином збільшуються з віком.

Мочка вуха має тенденцію видовжуватися, що додає зовнішньому вигляду віку.