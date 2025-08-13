Ось чому вам варто знімати сережки на ніч: неочевидна причина

З віком мочки вух обвисають, стають менш пружними, і якщо ви носите сережки, це може стати проблемою, адже прикраси можуть почати виглядати "сумно" у ваших проколах.
Чому на ніч треба знімати сережки, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok дерматологині Саманти Елліс.
Елліс зазначає, що проблема зазвичай проявляється після 40 років, коли "сережки вже не виглядають так мило, як колись".
"Найпростіше, що ви можете зробити, щоб запобігти передчасному розтягуванню проколів, - це не спати в сережках", - каже лікарка.
Це правило не стосується проколів у верхній частині вуха, де є хрящ. Якщо сон із сережками там вам не заважає, то немає шкоди чи естетичних ризиків.
"Я говорю про носіння сережок у цій розслабленій, м’якій мочці вуха ніч за ніччю, рік за роком, що створює непотрібне навантаження і напругу для проколів, змушуючи їх розтягуватися набагато раніше, ніж це має статися", - пояснила Елліс.
Дійсно, сукупний вплив гравітації та сну з масивними сережками може призвести до розтягнутих проколів і ослабленої фіксації улюблених прикрас.
Для тих, чиї мочки вже деформувалися від багаторічного навантаження, є рішення - філери.
Додатковий об'єм від філерів надає сережкам кращу підтримку, допомагає їм триматися прямо, а діамантам - ловити світло. На відміну від процедур на обличчі, ін'єкції у вуха рідко викликають ускладнення.
Існує невеликий ризик потрапити в кровоносну судину, що може перешкодити здоровому оновленню клітин, "але ви не втратите слух", - розповіла пластична хірургиня Мелісса Дофт.
Після процедури не потрібен період відновлення.
"Ви можете прийти, зробити ін'єкцію і одразу піти на обід або на заняття пілатесом", - сказала вона.
Інші експерти стверджують, що, крім розтягування від носіння та сну в прикрасах, мочки вух природним чином збільшуються з віком.
Мочка вуха має тенденцію видовжуватися, що додає зовнішньому вигляду віку.
