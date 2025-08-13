Вот почему вам стоит снимать серьги на ночь: неочевидная причина

С возрастом мочки ушей обвисают, становятся менее упругими, и если вы носите серьги, это может стать проблемой, ведь украшения могут начать выглядеть "грустно" в ваших проколах.
Почему на ночь надо снимать серьги, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok дерматолога Саманты Эллис.
Эллис отмечает, что проблема обычно проявляется после 40 лет, когда "серьги уже не выглядят так мило, как прежде".
"Самое простое, что вы можете сделать, чтобы предотвратить преждевременное растяжение проколов, - это не спать в серьгах", - говорит врач.
Это правило не касается проколов в верхней части уха, где есть хрящ. Если сон с серьгами там вам не мешает, то нет вреда или эстетических рисков.
"Я говорю о ношении сережек в этой расслабленной, мягкой мочке уха ночь за ночью, год за годом, что создает ненужную нагрузку и напряжение для проколов, заставляя их растягиваться гораздо раньше, чем это должно произойти", - пояснила Эллис.
Действительно, совокупное воздействие гравитации и сна с массивными серьгами может привести к растянутым проколам и ослабленной фиксации любимых украшений.
Для тех, чьи мочки уже деформировались от многолетней нагрузки, есть решение - филлеры.
Дополнительный объем от филлеров придает серьгам лучшую поддержку, помогает им держаться прямо, а бриллиантам - ловить свет. В отличие от процедур на лице, инъекции в уши редко вызывают осложнения.
Существует небольшой риск попасть в кровеносный сосуд, что может помешать здоровому обновлению клеток, "но вы не потеряете слух", - рассказала пластический хирург Мелисса Дофт.
После процедуры не требуется период восстановления.
"Вы можете прийти, сделать инъекцию и сразу пойти на обед или на занятия пилатесом", - сказала она.
Другие эксперты утверждают, что, помимо растяжения от ношения и сна в украшениях, мочки ушей естественным образом увеличиваются с возрастом.
Мочка уха имеет тенденцию удлиняться, что добавляет внешнему виду возраста.
Вас может заинтересовать