Ось чим треба заправляти салат, щоб худнути: це не оливкова олія!

Чим треба заправляти салат, щоб худнути? Чи замислювалися ви колись, скільки ж калорій насправді ховається в цьому "легенькому" салатику? Вся річ у тому, чим саме ви його заправляєте.

Про калорійність заправок та чим поливати салат, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Найпопулярніші салатні заправки - що вони приховують?

Оливкова олія

Оливкова олія, яка вважається надзвичайно корисною, є практично чистим жиром: 100 мл олії містять близько 92% жирів. А оскільки жир - це найбільш калорійний нутрієнт, 100 мл такої олії - це орієнтовно 800 ккал!

Звісно, навряд чи хтось заправлятиме тарілку салату цілими 100 мл олії. Але додати декілька столових ложок дуже легко. Одна столова ложка вміщує 15 мл, а це вже 120 ккал.

Уявіть: якщо сам салат без заправки містить від сили 200 ккал на порцію, то додавши всього 2-3 ложки олії, ви одразу додаєте +240-360 ккал. У результаті ваш "легенький" салатик за калорійністю може дорівнювати 100-грамовій плитці шоколаду.

Ваш "невинний" салат з трави може скласти приблизно третину калорійності вашого денного раціону, не кажучи вже про інші страви. Ось тому ви не можете схуднути.

Порівнюємо популярні заправки:

Майонез "Провансаль" 67%:

100 г цього продукту - 616 ккал.

Одна столова ложка (приблизно 14 г) – 85 ккал. Це вже менше, ніж в оливковій олії (120 ккал), що для багатьох може бути несподіванкою.

Майонез салатний 30%:

100 г цього продукту - 296 ккал.

Одна столова ложка - 41 ккал. Це значно краще, ніж "Провансаль"!

Сметана 15%:

100 г сметани - 159 ккал. Це вже взагалі супер!

Одна столова ложка сметани 15% -22 ккал.

Грецький йогурт 8% (і нижча жирність!):

100 г йогурту - 107 ккал.

Одна столова ложка йогурту - 14 ккал. Це абсолютний чемпіон серед запропонованих заправок за низькою калорійністю!