Рецепт легкого, але поживного зеленого салату: готується кілька хвилин
Рецепт смачного зеленого поживного салату з капусти (колаж: РБК-Україна)
Зелений поживний салат - ідеальний варіант для швидкого та корисного перекусу. У ньому поєднуються свіжі овочі, зелень і поживні інгредієнти, які забезпечують організм вітамінами, клітковиною та корисними мінералами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.
Поживний зелений салат: простий рецепт
Інгредієнти для великої порції:
- молода капуста - половинка
- огірок - 1 шт.
- петрушка - 3-4 гілочки
- кріп - 3-4 гілочки
- авокадо - половинка
- горіхи - 30 г
- оливкова олія
- часник -1 зубчик
- мед -1 ч.л меду (за бажанням)
- сіль та перець - до смаку
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати капусту та огірки будь-якими шматочками. Після цього покладіть у блендер кріп, петрушку, авокадо, горіхи, часник, олію, сіль та перець. Все потрібно перебити.
Заправку додайте до капусти та огірків і перемішайте.
Рецепт корисного зеленого салату (фото: кадр з відео)
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