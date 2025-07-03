Рецепт легкого, але поживного зеленого салату: готується кілька хвилин

Зелений поживний салат - ідеальний варіант для швидкого та корисного перекусу. У ньому поєднуються свіжі овочі, зелень і поживні інгредієнти, які забезпечують організм вітамінами, клітковиною та корисними мінералами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Анни Станкевич.

Поживний зелений салат: простий рецепт

Інгредієнти для великої порції:

молода капуста - половинка

огірок - 1 шт.

петрушка - 3-4 гілочки

кріп - 3-4 гілочки

авокадо - половинка

горіхи - 30 г

оливкова олія

часник -1 зубчик

мед -1 ч.л меду (за бажанням)

сіль та перець - до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати капусту та огірки будь-якими шматочками. Після цього покладіть у блендер кріп, петрушку, авокадо, горіхи, часник, олію, сіль та перець. Все потрібно перебити.

Заправку додайте до капусти та огірків і перемішайте.

Рецепт корисного зеленого салату (фото: кадр з відео)