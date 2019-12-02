Оржель аргументировал неприемлемость российских условий транзитного контракта

Украина выступает против предложения России подписать контракт на транзит газа на один год, поскольку такие условия являются неприемлемыми. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, годовой контракт невыгоден и для европейских стран.

"Смотрите, год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то соответственно тариф - очень большой. Мы напрямую связываем, по матрице, вот есть такие объемы и всего на год, значит тариф - в 20 раз, в 30 раз больше чем текущий", - заявил Оржель.

Он напомнил, что согласно европейским правилам, заказчик инфраструктуры может заказать любой объем даже на ежедневной основе.

"Если они будут заказывать, то мы должны им предоставить такую возможность. Но, конечно, от этого зависит тариф. Он будет значительно больше. Поэтому учитывая интересы и европейской стороны украинской стороны и российской, чтобы обеспечить выполнение своих договорных отношений, надо подписывать такие условия, которые также обеспечивают адекватный тариф на транспортировку", - заявил Оржель.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Отметим, что газовый вопрос планируют обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.