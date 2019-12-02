ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Следующий раунд газовых переговоров с Россией пройдет на этой неделе

Новости » Экономика     02.12.2019 - 12:30
Следующий раунд газовых переговоров с Россией пройдет на этой неделе

Предварительная дата - 5 декабря, но переговоры могут возобновиться в любой момент

Следующая встреча для проведения переговоров с российской стороной для заключения газового контракта возможна 5 декабря. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, украинская сторона готова к переговорам каждый день.

"Более того, до конца года будет готово и приведено соответствующее украинское законодательство к европейскому. Мы осуществим отделение (анбандлинг "Нафтогаза" - ред.) согласно нашим обязательствам", - сказал он.

"Какие ближайшие даты, у меня есть надежда что это может быть 5 декабря предварительно. Но опять таки две стороны готовы в любой момент", - заявил Оржель.

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией.

После этого в Вене продолжились переговоры технических специалистов. В частности, на переговорах остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

Напомним, газовый вопрос планируют обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

В Минэнерго анонсировали обновление руководства энергопредприятий Украинцы снова будут платить рыночную цену газа с 1 мая
Новости Украины газНафтогаз УкраиныМинэнерго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь