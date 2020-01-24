Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оржеля в Facebook.

По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - заявил он.

Напомним, с 1 января 2020 года Украина обеспечила транзит 2 млрд кубометров российского газа через свою территорию в страны Евросоюза и Молдовы. При этом Российская Федерация заплатила за транспортировку вдвое большего объема газа.

Добавим, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.