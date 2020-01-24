Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оржеля у Facebook.

За його словами, підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін.

"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Україна забезпечила транзит 2 млрд кубометрів російського газу через свою територію в країни Євросоюзу та Молдови. При цьому Російська Федерація заплатила за транспортування вдвічі більшого об'єму газу.

Додамо, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

В той самий час, пакетну угоду між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.