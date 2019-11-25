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Оржель: анбандлинг "Нафтогаза" завершится до 26 декабря

Новости » Энергетика     25.11.2019 - 16:41
Оржель: анбандлинг "Нафтогаза" завершится до 26 декабря
Фото: Алексей Оржель  (brdo.com.ua)

Украина надеется на скорую сертификацию оператора ГТС

Процесс анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" завершится до 26 декабря. Об этом в ходе презентации приоритетов работы Министерства энергетики и защиты окружающей заявил министр Алексей Оржель.

В частности, Оржель отметил, что национальный регулятор уже провел предварительную сертификацию оператора ГТС Украины.

"Документы уже направили Энергетическому сообществу ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - добавил Оржель.

Напомним, ранее Оржель заявил, что на сегодняшний день существует 100%-й риск прекращения транзита газа из России с 1 января 2020 года. При этом, по его словам, запасы газа на уровне 21,5 млрд кубометров позволят пройти отопительный сезон и обеспечить внутренние поставки газа.

В то же время министр называет абсолютным приоритетом подписание контракта на транзит газа с Российской Федерацией. При этом он уточнил, что такой контракт могут заключить только по европейским правилам, чтобы Украина в газовом вопросе вышла из-под политического влияния российской стороны.

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Новости Украины ГТСНафтогаз УкраиныАнбандлинг
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