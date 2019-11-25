ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оржель: анбандлінг "Нафтогазу" завершиться до 26 грудня

Новини » Енергетика     25.11.2019 - 16:41
Оржель: анбандлінг "Нафтогазу" завершиться до 26 грудня
Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Україна сподівається на швидку сертифікацію оператора ГТС

Процес анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" завершиться до 26 грудня. Про це в ході презентації пріоритетів роботи Міністерства енергетики та захисту навколишнього заявив міністр Олексій Оржель.

Зокрема, Оржель зазначив, що національний регулятор вже провів попередню сертифікацію оператора ГТС України.

"Документи вже направили Енергетичному співтовариству ЄС, яке має їх затвердити. До 26 грудня має завершитися процес анбандлінга", - додав Оржель.

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що на сьогоднішній день існує 100%-й ризик припинення транзиту газу з Росії з 1 січня 2020 року. При цьому, за його словами, запаси газу на рівні 21,5 млрд кубометрів дозволять пройти опалювальний сезон та забезпечити внутрішні поставки газу.

У той же час міністр називає абсолютним пріоритетом підписання контракту на транзит газу з Російською Федерацією. При цьому він уточнив, що такий контракт можуть укласти тільки за європейськими правилами, щоб Україна в газовому питанні вийшла з-під політичного впливу російської сторони.

"Нафтогаз" відповів на офіційну пропозицію "Газпрому"
Новини України ГТСНафтогаз УкраїниАнбандлінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся