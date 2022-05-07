"Мстят русскоязычным украинцам". Резников назвал главную ошибку Кремля
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупанты в основном обстреливают русскоязычные города Украины. Таким образом, враг мстит русскоязычным украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Резникова в телемарафоне UAразом.
По его словам, главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.
Резников добавил, что ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".
"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали. Поэтому столько ракетных поражений в города, где преобладает русскоязычное население", - сказал он.
Ранее Резников заявлял, что мир должен быть готов к мести России после поражения.
Также министр обороны сообщал, что запад был убежден, что Украина упадет за 72 часа.
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