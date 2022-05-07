"Мстят русскоязычным украинцам". Резников назвал главную ошибку Кремля

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Резникова в телемарафоне UAразом .

По его словам, главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.

Резников добавил, что ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".

"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали. Поэтому столько ракетных поражений в города, где преобладает русскоязычное население", - сказал он.