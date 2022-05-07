"Маск не отправит их в космос". Мир должен быть готов к мести России после поражения, - Резников

Помощь Украине должна стать одним из главных приоритетов цивилизованного мира, ведь РФ никогда не лишится своих имперских амбиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время телемарафона.

"Мы им (Западe - ред.) постоянно говорили: вы должны понять, что РФ в космос не полетит, Илон Маск такого полета не организует, они все равно останутся даже после поражения, они все равно будут накапливать силы, пытаться отомстить", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Поэтому к такому надо быть готовым всему цивилизованному миру. Запад должен сделать из Украины крепкий "восточный фланг" для того, чтобы сдерживать агрессора.

"Именно украинцы стоят на той стене, которая держит от орков оборону всего цивилизованного мира", - резюмировал Резников.