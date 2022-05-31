Оружие не действует. В Турции озвучили свой вариант урегулирования войны в Украине

В Турции уверены, что только переговорным путем можно достичь прекращения войны в Украине. Анкара выступает за возобновление переговорного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
По его словам, применение оружия в войне не дает ожидаемого эффекта, хотя определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения, Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий.
"Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя", - констатировал он.
Чавушоглу отметил, что после стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился, "произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции", но стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будет, в связи с этим стоит вернуться к дипломатии на пути урегулирования конфликта.
"В последнее время, вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности, для Украины очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств", - подчеркнул Чавушоглу.
Как сообщалось, 30 мая прошел телефонный разговор между президентами Украины и Турции. В фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана - разные аспекты войны против РФ.
Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.
У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью/
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