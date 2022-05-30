Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности разговора

Телефонный разговор между президентами Украины и Турцией прошел в понедельник вечером. В фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – разные аспекты войны против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

Лидеры государств обсудили последние события украинско-российской войны. В ходе разговора Эрдоган заверил, что Турция прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и РФ. Для себя Анкара избрала роль посредника.

Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции. Для обеспечения перевозки зерна и других культур морем Эрдоган поддержал создание Мониторингового центра, который будет работать под эгидой ООН в Стамбуле.

Ранее в разговоре с президентом РФ Путиным турецкий лидер озвучил те же предложения. Реакция украинского и российского президентов на идеи Эрдогана пока остаются неизвестными.

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Как отметил Зеленский в своем Twitter, с Эрдоганом обсуждалось содействие Турции в восстановлении мира.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира", - отметил он.