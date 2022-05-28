Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. И призвали его к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства .

Сообщается, что беседа длилась около 80 минут. Шольц и Макрон призвали российского президента к немедленному перемирию и выводу войск из Украины, а также пойти на прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение.

Кроме того, Шольц и Макрон положительно оценили обращение с украинскими пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий", - говорится в сообщении.