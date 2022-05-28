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У Зеленского отреагировали на обвинения России в отказе от переговоров

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 21:31
У Зеленского отреагировали на обвинения России в отказе от переговоров Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Все заявления Кремля о том, что Украина отказывается от мирных переговоров с РФ, являются очередной ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина отказывается от переговоров" - снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия, покинет юг и отведет войска", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что до тех пор, пока вышеперечисленные условия не будут выполнены и дипломаты не смогут организовать переговоры, "диалог" будут вести ВСУ.

Напомним, ранее Подоляк выдвинул встречное "предложение" тем, кто говорит Украине уступить территории для окончания войны с Россией. Тогда эти страны должны содержать пожизненно украинских беженцев, поскольку они уже не захотят возвращаться домой.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, дальнобойные реактивные системы залпового огня помогут “вернуть” Россию под железный занавес.

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