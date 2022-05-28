У Зеленского отреагировали на обвинения России в отказе от переговоров

Все заявления Кремля о том, что Украина отказывается от мирных переговоров с РФ, являются очередной ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина отказывается от переговоров" - снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия, покинет юг и отведет войска", - подчеркнул Подоляк. Он также добавил, что до тех пор, пока вышеперечисленные условия не будут выполнены и дипломаты не смогут организовать переговоры, "диалог" будут вести ВСУ.