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Зброя не діє. У Туреччині озвучили свій варіант врегулювання війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Туреччині впевнені, що лише переговорним шляхом можна досягти припинення війни в Україні. Анкара виступає за поновлення переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За його словами, застосування зброї у війні не дає очікуваного ефекту, хоча певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти Росію та переламати хід бойових дій.

"Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою", - констатував він.

Чавушоглу зазначив, що після стамбульської зустрічі делегацій РФ та України, діалог сповільнився, "відбулися відомі події в Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", але сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги шляхом застосування сили не буде, у зв'язку з цим варто повернутися до дипломатії на шляху врегулювання конфлікту.

"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Витрати від війни, особливо, для України дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні глав держав", - підкреслив Чавушоглу.

Як повідомлялося, 30 травня пройшла телефонна розмова між президентами України та Туреччини. У фокусі бесіди Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана - різні аспекти війни проти РФ.

Нагадаємо, раніше лідери Німеччини і Франції закликали президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

У Зеленського також заявляли, що всі російські заяви про нібито відмову України від переговорів є брехнею.

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Війна в Україні