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Оружие не действует. В Турции озвучили свой вариант урегулирования войны в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 13:59
Оружие не действует. В Турции озвучили свой вариант урегулирования войны в Украине Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Турции уверены, что только переговорным путем можно достичь прекращения войны в Украине. Анкара выступает за возобновление переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, применение оружия в войне не дает ожидаемого эффекта, хотя определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения, Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий.

"Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя", - констатировал он.

Чавушоглу отметил, что после стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился, "произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции", но стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будет, в связи с этим стоит вернуться к дипломатии на пути урегулирования конфликта.

"В последнее время, вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности, для Украины очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств", - подчеркнул Чавушоглу.

Как сообщалось, 30 мая прошел телефонный разговор между президентами Украины и Турции. В фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана - разные аспекты войны против РФ.

Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью/

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