Оружие не действует. В Турции озвучили свой вариант урегулирования войны в Украине

В Турции уверены, что только переговорным путем можно достичь прекращения войны в Украине. Анкара выступает за возобновление переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, применение оружия в войне не дает ожидаемого эффекта, хотя определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения, Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий.

"Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя", - констатировал он.

Чавушоглу отметил, что после стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился, "произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции", но стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будет, в связи с этим стоит вернуться к дипломатии на пути урегулирования конфликта.

"В последнее время, вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности, для Украины очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств", - подчеркнул Чавушоглу.