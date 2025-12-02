В Орловській області Росії пожежа: місцеві кажуть про займання на НПЗ

У місті Лівни в Орловській області Росії у ніч на 2 грудня сталась пожежа. Місцеві мешканці кажуть, що може горіти нафтопереробний завод.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що горять два термінали на НПЗ.

Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.