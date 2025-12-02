RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Орловской области России пожар: местные говорят о возгорании на НПЗ

Фото: МЧС России (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.

 

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.

 

Атаки на Орловскую область

Как писало РБК-Украина, в российском Орле поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы. Местные источники сообщали о возможной атаке на Орловскую ТЭЦ. Перед этим Telegram-каналы писали, что в направлении Орловской области летят много беспилотников.

В предыдущий раз об атаке на Орел сообщалось 13 ноября. Тогда там раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

НПЗРоссийская Федерация