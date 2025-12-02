В Орловской области России пожар: местные говорят о возгорании на НПЗ

В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.