В Орловской области России пожар: местные говорят о возгорании на НПЗ

В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.
Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.
Как писало РБК-Украина, в российском Орле поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы. Местные источники сообщали о возможной атаке на Орловскую ТЭЦ. Перед этим Telegram-каналы писали, что в направлении Орловской области летят много беспилотников.
В предыдущий раз об атаке на Орел сообщалось 13 ноября. Тогда там раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.
Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.
Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.
Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.