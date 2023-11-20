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В Орловській області РФ лунали вибухи: заявляють про збиття безпілотника

Фото: в Орловській області РФ лунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

В Орловській області РФ було чути вибухи, повідомляють про знищений безпілотник сьогодні ввечері, 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики та Telegram губернатора Орловської області РФ Андрія Кличкова.

Мешканці регіону у місцевих пабликах зазначали, що у Шабликінському районі було чути кілька вибухів.

Кличков заявив, що дрон літакового типу було знищено над територією Шабликинського району Орловської області.

"Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем", - йдеться у повідомленні голови Орловської області.

Вибухи у регіонах РФ

В останні тижні знову побільшало випадків вибухів у різних регіонах Росії. Так, учора під Москвою нібито було відбито атаку безпілотника, який летів на столицю РФ.

При цьому в українській розвідці вжепопередили жителів столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) у Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Нагадаємо, що одна з найбільших атак на РФ була зафіксована в ніч на 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

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