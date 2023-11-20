RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Орловской области РФ звучали взрывы: заявляют о сбитии беспилотника

Фото: в Орловской области РФ звучали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В Орловской области РФ были слышны взрывы, сообщают об уничтоженном беспилотнике сегодня вечером, 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram губернатора Орловской области РФ Андрея Клычкова.

Жители региона в местных пабликах обмечали, что в Шаблыкинском районе было слышно несколько взрывов.

Клычков заявил, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Шаблыкинского района Орловской области.

"Обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.  По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении главы Орловской области.

Взрывы в регионах РФ

В последние недели снова увеличилось количество случаев взрывов в разных регионах России. Так, вчера под Москвой якобы была отражена атака беспилотника, который летел на столицу РФ.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Напомним, что одна из самых больших атак на РФ была зафиксированав ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиРоссийская Федерациядрони