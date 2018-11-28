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Органы военного управления приведены в боевую готовность, - Генштаб

Новости » Политика    28.11.2018 - 18:01
Органы военного управления приведены в боевую готовность, - Генштаб
Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

В ВСУ уточняются планы стратегического реагирования

Органы военного управления приведены в боевую готовность в связи с введением военного положения. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он добавил, что военных администраций создавать не планируется для усиления обороны.

"Органы военного управления приведены в степень боевой готовности. Они готовы на данный момент к работе. Мы приступили к уточнению плана стратегического применения ВСУ, учитывая ту ситуацию, которая сложилась", - заявил Тимошенко.

По его словам, в Минобороны провели также распределение ответственности за каждый регион, в котором будет введено военное положение.

"Продолжается согласование вопросов с советами обороны областей. Вы знаете, совет обороны областей. Сейчас мы уточняем порядок нашего взаимодействия для того, чтобы эффективно выполнять задачи... На сегодняшний день нет оснований создания военных администраций. Но подготовительные мероприятия по изучению документов и проведения подготовки к этому будут проводиться", - заявил Тимошенко.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что в минобороны был развернут центр координации и взаимодействия.

"Конечным результатом нашей работы являются детальные шаги относительно практических действий, гражданских и гражданско-военных администраций по подготовке населения и территорий к возможных ситуаций, связанных с боевыми действиями по отпору вооруженной агрессии", - добавил Руснак.

Напомним, как заявил президент Петр Порошенко, с началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады.

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