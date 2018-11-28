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Органи військового управління приведені в бойову готовність, - Генштаб

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:01
Органи військового управління приведені в бойову готовність, - Генштаб
Фото: Родіон Тимошенко (mil.gov.ua)

У ЗСУ уточнюються плани стратегічного реагування

Органи військового управління приведені в бойову готовність у зв'язку із введенням воєнного стану. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він додав, що військових адміністрацій створювати не планується для посилення оборони.

"Органи військового управління приведено в ступінь бойової готовності. Вони готові на даний момент до роботи. Ми приступили до уточнення плану стратегічного застосування ЗСУ, враховуючи ту ситуацію, яка склалась", - заявив Тимошенко. 

За його словами, в Міноборони провели також розподіл відповідальності за кожний регіон, в якому буде введено воєнний стан.  

"Триває узгодження питань за радами оборони областей. Ви знаєте, рада оборони областей є. Наразі ми уточнюємо порядок нашої взаємодії для того, щоб ефективно виконувати завдання… На сьогоднішній день немає підстав створення військових адміністрацій. Але підготовчі заходи з вивчення документів і проведення підготовки до цього будуть проводитись", - заявив Тимошенко.

У свою чергу, перший заступник міністра оборони Іван Руснак заявив, що в міноборони було розгорнуто центр координації та взаємодії.

"Кінцевим результатом нашої роботи є детальні кроки щодо практичних дій, цивільних та цивільно-військових адміністрацій щодо підготовки населення та територій до можливих ситуацій, пов’язаних з бойовими діями щодо відсічі збройної агресії", - додав Руснак.

Нагадаємо, як заявив президент Петро Порошенко, із початком дії воєнного стану Україна вдовж кордонів виставить бойові бригади.

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