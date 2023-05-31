Організував вивезення зерна з Херсонської області до РФ: суд арештував активи депутата від ОПЗЖ

Суд арештував майно колишнього депутата Херсонської обласної ради від партії ОПЗЖ, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ не наводить ім'я зрадника, але судячи з оприлюдненої фотографії, мова йде про Едуарда Репілевського.

Зазначається, що рішення суду стосується активів зрадника та членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.

До того ж було арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків та корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках.

Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн гривень.

За даними слідства, зрадник входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонської області одним з перших підтримав окупантів.

За таку "лояльність" гауляйтер області Володимир Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

Також Сальдо призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції".

На цій "посаді" колаборант організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Повідомляється, що його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передали в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина його майна, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення області.