ФСБ та 30 зрадників. СБУ дізналася, як працювала псевдополіція в окупованому Херсоні

Для керування Херсонським "управлінням МВС РФ" на окупованій частині області окупанти створили спеціальне організоване злочинне угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції зібрала доказову базу на учасників злочинної організації, яка діяла у складі створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, у лавах російського карального органу вони виконували завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Відомо, що зловмисники мали чітку ієрархічну вертикаль, на чолі якої стояли двоє "кураторів" з ФСБ та МВС РФ, що безпосередньо займалися формуванням керівного складу псевдооргану та контролювали його діяльність. Зокрема, це громадяни РФ Сініцин Сергій Вікторович і Топтигін Олександр Сергійович.

"До протиправної діяльності вони залучили двох кадрових співробітників російської поліції і призначили їх "заступниками" очільника фейкового відомства. При цьому керівником цієї установи став екс-очільник Управління МВС у Черкаській області Ліпандін Володимир Віталійович", - додали в СБУ.

Інші 30 активних учасників злочинної організації - колишні місцеві правоохоронці, які після захоплення частини Херсонської області підтримали загарбників.

За даними слідства, зловмисники викрадали людей до російських катівень, де піддавали їх численним тортурам. Також вони регулярно проводили незаконні обшуки в оселях громадян, під виглядом яких розграбовували майно потерпілих, зокрема забирали й зареєстровану мисливську зброю.

Крім того, під час тимчасової окупації обласного центру зловмисники пограбували міську аптеку - винесли звідти всю готівку, медпрепарати, а саме приміщення "конфіскували" для потреб загарбників.

Учасників карального органу також залучали до проведення псевдореферендуму на території регіону. Тоді вони охороняли "виборчкоми" та забезпечували перевезення фейкових "бюлетенів".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Наразі підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території на півдні України. СБУ вже затримала чотирьох інших "посадовців" цього російського карального органу.

Щодо решти учасників злочинного угруповання - тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з РФ.

Також правоохоронцям вдалося ідентифікувати 21 колаборанта у Херсонській області, більша частина з яких служили в Національній поліції України.