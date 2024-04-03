Організували втечу за кордон псевдоволонтерам. Повідомлено про підозру двом депутатам

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - пише пресслужба.

Що сталось

Згідно з даними слідства, до складу групи входили:

депутат Харківської райради;

голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради;

колишня керівник апарату Харківської обласної військової адміністрації.

У тому ж числі вони залучили до своєї "схеми" волонтерів, а також функціонерів однієї із благодійних організацій.

Кожен з учасників групи виконував свою роль. Наприклад, депутат Харківської районної ради розробив "схему" переправлення чоловіків за кордон. Від імені благодійної організації вносилися їхні дані до системи "Шлях".

Протягом 2022-2023 років учасники "схеми" направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської ОВА з проханням надати дозвіл на перетин кордону "волонтерам". Після цього дані чоловіків вносились до системи "Шлях".



"Таким чином представники цієї благодійної організації перетинали державний кордон України. Слідством встановлено 19 "волонтерів", які протягом 2022-2023 років, перетнули кордон та до цього часу не повернулися в Україну. Вартість таких послуг складала близько 60 000 гривень", - додає пресслужба.

Фото: повідомлено про підозру депутатам, які організували втечу за кордон псевдоволонтерам (gp.gov.ua)