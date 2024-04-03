RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Организовали бегство за границу псевдоволонтерам. Сообщено о подозрении двум депутатам

Фото: сообщено о подозрении депутатам, организовавшим побег за границу псевдоволонтерам (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении двум депутатам Харьковской области, а также бывшей руководительнице аппарата областной военной администрации. Они организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - пишет пресс-служба. 

Что произошло 

Согласно данным следствия, в состав группы входили: 

  • депутат Харьковского райсовета;
  • глава одной из райадминистраций Харьковского городского совета, которая также является депутатом Харьковского городского совета;
  • бывшая руководитель аппарата Харьковской областной военной администрации.

В том же числе они привлекли к своей "схеме" волонтеров, а также функционеров одной из благотворительных организаций. 

Каждый из участников группы выполнял свою роль. Например, депутат Харьковского районного совета разработал "схему" переправки мужчин за границу. От имени благотворительной организации вносились их данные в систему "Шлях".

В течение 2022-2023 годов участники "схемы" направляли от имени благотворительной организации письма-запросы в Харьковскую ОГА с просьбой предоставить разрешение на пересечение границы "волонтерам". После этого данные мужчин вносились в систему "Шлях". 

"Таким образом представители этой благотворительной организации пересекали государственную границу Украины. Следствием установлено 19 "волонтеров", которые в течение 2022-2023 годов, пересекли границу и до сих пор не вернулись в Украину. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен", - добавляет пресс-служба. 

 

Фото: сообщено о подозрении депутатам, организовавшим побег за границу псевдоволонтерам (gp.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве задержан работник одного из отделов территориального центра комплектования и службы поддержки во время получения взятки.

Тем временем в Одесской области завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного ТЦК и СП, который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсонская область