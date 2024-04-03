Организовали бегство за границу псевдоволонтерам. Сообщено о подозрении двум депутатам

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - пишет пресс-служба.

Что произошло

Согласно данным следствия, в состав группы входили:

депутат Харьковского райсовета;

глава одной из райадминистраций Харьковского городского совета, которая также является депутатом Харьковского городского совета;

бывшая руководитель аппарата Харьковской областной военной администрации.

В том же числе они привлекли к своей "схеме" волонтеров, а также функционеров одной из благотворительных организаций.

Каждый из участников группы выполнял свою роль. Например, депутат Харьковского районного совета разработал "схему" переправки мужчин за границу. От имени благотворительной организации вносились их данные в систему "Шлях".

В течение 2022-2023 годов участники "схемы" направляли от имени благотворительной организации письма-запросы в Харьковскую ОГА с просьбой предоставить разрешение на пересечение границы "волонтерам". После этого данные мужчин вносились в систему "Шлях".

"Таким образом представители этой благотворительной организации пересекали государственную границу Украины. Следствием установлено 19 "волонтеров", которые в течение 2022-2023 годов, пересекли границу и до сих пор не вернулись в Украину. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен", - добавляет пресс-служба.

Фото: сообщено о подозрении депутатам, организовавшим побег за границу псевдоволонтерам (gp.gov.ua)