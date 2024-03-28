Торгували "білими квитками". В Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця
Завершено розслідування щодо працівника Роздільнянського районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), який разом з одним із правоохоронців торгував "білими квитками" в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Що сталось
Працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував одному із військовозобов'язаних "допомогти" отримати документи про непридатність до служби.
У тому ж числі він навіть надав "вибір" оформити непридатність:
- через одруження з жінкою з інвалідністю;
- через обмеження за станом здоров’я.
Ділків було затримано ще у лютому поточного року під час передачі 7 тисяч доларів.
Фото: в Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця (dbr.gov.ua)
Що загрожує
Фігурантам справ, відповідно до ч. 2 ст. 28 й ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві шахраї, які видавали себе за співробітників ТЦК та ДБР, ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень.
Також в Одесі викрили "схему" в Одеському районному ТЦК та СП, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.