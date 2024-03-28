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Торгували "білими квитками". В Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця

Четвер 28 березня 2024 12:20
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Торгували "білими квитками". В Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця Фото: в Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Завершено розслідування щодо працівника Роздільнянського районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), який разом з одним із правоохоронців торгував "білими квитками" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Що сталось

Працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував одному із військовозобов'язаних "допомогти" отримати документи про непридатність до служби.

У тому ж числі він навіть надав "вибір" оформити непридатність:

  • через одруження з жінкою з інвалідністю;
  • через обмеження за станом здоров’я.

Ділків було затримано ще у лютому поточного року під час передачі 7 тисяч доларів.

Фото: в Одеській області судитимуть працівника ТЦК й правоохоронця (dbr.gov.ua)

Що загрожує

Фігурантам справ, відповідно до ч. 2 ст. 28 й ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві шахраї, які видавали себе за співробітників ТЦК та ДБР, ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень.

Також в Одесі викрили "схему" в Одеському районному ТЦК та СП, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

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