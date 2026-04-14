Організували удар по найбільшій друкарні в Україні: топофіцерам РФ оголосили підозру

Кіберфахівці, слідчі та військова контррозвідка СБУ спільно із ГУР зібрали доказову базу на топофіцерів РФ, яке організувало повітряний удар по Харкову 23 травня 2024 року.

Згідно з розслідуванням, тоді росіяни цілеспрямовано атакували найбільше в Україні поліграфічне підприємство трьома керованими ракетами ЗРК середнього радіуса дії С-300.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло сім цивільних осіб, понад 20 людей дістали поранення.

""Фактор-Друк" не мав жодного військового значення. Це підприємство щороку друкувало до 50 млн книжок, 100 млн журналів і 300 млн газет. Унаслідок російського удару знищені десятки тисяч книг - дитячі видання, художня література, шкільні підручники", - сказано у заяві генпрокурора.

Відповідальні за ракетну атаку

Кравченко розповів, що рішення про завдання ракетного удару ухвалило керівництво об’єднаного угруповання військ ЗС Росії:

генерал-полковник Олексій Кім - перший заступник командувача ОУВ (с) ЗС РФ, який віддав безпосередній бойовий наказ;

генерал-лейтенант Андрій Циганов - начальник управління ППО та ПРО, який забезпечив застосування ракетних комплексів;

віцеадмірал Олександр Пешков - відповідав за вибір цілі та координацію вогневого ураження;

полковник Сергій Монетов - начальник розвідки, який надав дані про об’єкт, достеменно знаючи, що він є цивільним.

"Запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії ВПС та ППО Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться у заяві СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей). Тривають комплексні заходи з пошуку та притягнення зловмисників до відповідальності.