Організували удар по найбільшій друкарні в Україні: топофіцерам РФ оголосили підозру

18:01 14.04.2026 Вт
2 хв
Російський генерал віддавав наказ про удар, достеменно знаючи, що об'єкт цивільний
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару РФ по видавництву "Фактор-Друк" у Харкові (t.me/synegubov)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералам та віцеадміралу РФ, які командували ракетним ударом по видавництву "Фактор-Друк" у Харкові 23 травня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ та допис генпрокурора України Руслана Кравченка.

Кіберфахівці, слідчі та військова контррозвідка СБУ спільно із ГУР зібрали доказову базу на топофіцерів РФ, яке організувало повітряний удар по Харкову 23 травня 2024 року.

Згідно з розслідуванням, тоді росіяни цілеспрямовано атакували найбільше в Україні поліграфічне підприємство трьома керованими ракетами ЗРК середнього радіуса дії С-300.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло сім цивільних осіб, понад 20 людей дістали поранення.

""Фактор-Друк" не мав жодного військового значення. Це підприємство щороку друкувало до 50 млн книжок, 100 млн журналів і 300 млн газет. Унаслідок російського удару знищені десятки тисяч книг - дитячі видання, художня література, шкільні підручники", - сказано у заяві генпрокурора.

Відповідальні за ракетну атаку

Кравченко розповів, що рішення про завдання ракетного удару ухвалило керівництво об’єднаного угруповання військ ЗС Росії:

  • генерал-полковник Олексій Кім - перший заступник командувача ОУВ (с) ЗС РФ, який віддав безпосередній бойовий наказ;
  • генерал-лейтенант Андрій Циганов - начальник управління ППО та ПРО, який забезпечив застосування ракетних комплексів;
  • віцеадмірал Олександр Пешков - відповідав за вибір цілі та координацію вогневого ураження;
  • полковник Сергій Монетов - начальник розвідки, який надав дані про об’єкт, достеменно знаючи, що він є цивільним.

"Запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії ВПС та ППО Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться у заяві СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей). Тривають комплексні заходи з пошуку та притягнення зловмисників до відповідальності.

Удар по друкарні у Харкові

Нагадаємо, 23 травня 2024 року російські війська випустили 15 російських ракет по Харкову та області. Серед зруйнованих об'єктів - друкарня "Фактор-Друк", де розташований цех видавництва Vivat.

Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще понад 20 отримали поранення. Всі постраждалі - працівники підприємства. Окрім того, в друкарні згоріли 50 тисяч книжок.

