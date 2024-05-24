Є лише 4 причини не прийти за повісткою до ТЦК "без наслідків": які вони
Закон визначає декілька поважних причин, за яких можна не приходити до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вони повинні бути підтверджені документально.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціальний сайт Міноборони щодо мобілізації.
Як зазначається в роз’ясненні, поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, визнаються:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба громадянина;
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.
Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим Кабінет міністрів оновив нормативну базу щодо мобілізації.
Зокрема, постановою №560 визначено, як і де вручатимуть повістки.
Зокрема, роботодавці мають після отримання розпорядження ТЦК не лише вручити повістки, а й забезпечити прибуття працівників до військкомату.
Також уряд визначив підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою.