Организовали удар по крупнейшей типографии в Украине: топофицерам РФ объявили подозрение

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералам и вице-адмиралу РФ, которые командовали ракетным ударом по издательству "Фактор-Друк" в Харькове 23 мая 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и публикацию генпрокурора Украины Руслана Кравченко.
Киберспециалисты, следователи и военная контрразведка СБУ совместно с ГУР собрали доказательную базу на топофицеров РФ, которое организовало воздушный удар по Харькову 23 мая 2024 года.
Согласно расследованию, тогда россияне целенаправленно атаковали крупнейшее в Украине полиграфическое предприятие тремя управляемыми ракетами ЗРК среднего радиуса действия С-300.
В результате вражеского обстрела погибли семь гражданских лиц, более 20 человек получили ранения.
""Фактор-Друк" не имел никакого военного значения. Это предприятие ежегодно печатало до 50 млн книг, 100 млн журналов и 300 млн газет. В результате российского удара уничтожены десятки тысяч книг - детские издания, художественная литература, школьные учебники", - сказано в заявлении генпрокурора.
Кравченко рассказал, что решение о нанесении ракетного удара приняло руководство объединенной группировки войск ВС России:
"Запуск ракет осуществляли военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568-го зенитно-ракетного полка 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа ВС РФ", - говорится в заявлении СБУ.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей). Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и привлечению злоумышленников к ответственности.
