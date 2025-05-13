Організували катівню у Вовчанську. Двум "наглядачам" повідомлено про підозру

Ідентифіковано двох воєнних злочинців, які організували катівню на територію Вовчанського агрегатного заводу для цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як пише ГУР, мова йде про двох чоловіків 1991-го та 1993-го років народження, які є членами незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Разом з російськими терористами вони брали участь у повномасштабній війні проти України, а також організували катівню у Вовчанську під час окупації міста.
Фото: двом окупантам, які організували катівню, повідомлено про підозру (ГУР)
"У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, - до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці", - розповідає ГУР.
Обидвом інкримінують вчинення воєнного злочину. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що торік Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Перед цим СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах Збройних сил України (ЗСУ).
Зокрема у травні 2024-го українська розвідка у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника - організатора катівні.
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