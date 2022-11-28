В організмі Саакашвілі знайшли смертельну отруту, - адвокат

Як повідомив адвокат політика Шалва Хачапурідзе, ув’язнений колишній президент перебуває у дуже поганому стані і не має змоги пересуватися самостійно, тому його ймовірно привезуть до судового залу на спеціальному інвалідному візку. Побачити, як виглядає критично хворий експрезидент, можна буде вперше за кілька місяців.

Водночас очікується остаточний токсикологічний звіт від американських фахівців.

"Аналіз ще не надійшов, він прийде сьогодні, але після телефонної розмови з’ясувалося, що в результаті дослідження була виявлена ​​нова речовина - миш’як", - пояснює Хачапурідзе.

Раніше в організмі Михеїла Саакашвілі знайшли три важких метали, про що минулого тижня розповіла голова центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані. За її словами, в результаті дослідження встановлено, що у волоссі третього президента були виявлені ртуть, вісмут і барій.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону - на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.