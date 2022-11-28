В организме Саакашвили нашли смертельный яд, - адвокат

Как сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, заключенный в тюрьме бывший президент находится в очень плохом состоянии и не может самостоятельно передвигаться, поэтому, вероятнее всего, его привезут в судебный зал на специальной инвалидной коляске. Увидеть, как выглядит критически больной экс-президент, можно будет впервые за несколько месяцев.

В то же время, ожидается окончательный токсикологический отчет от американских специалистов.

"Анализ еще не поступил, он придет сегодня, но после телефонного разговора выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество - мышьяк", - объясняет Хачапуридзе.

Ранее в организме Михеила Саакашвили обнаружили три тяжелых металла, о чем на прошлой неделе рассказала глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в результате исследования установлено, что в волосах третьего президента были обнаружены ртуть, висмут и барий.

Напомним, что в 2004-2013 годах Михеил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после отставки с поста президента он покинул страну. В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а с июня 2020 года состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. У Саакашвили есть украинское гражданство.

1 октября 2021 года политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против политика еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы - в дополнение к целому ряду уголовных дел после отставки с поста президента.