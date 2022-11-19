Хвороби Саакашвілі можуть бути спричинені отруєнням, - адвокат

Третього президента Грузії, колишнього голову Одеської обладміністрації Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, могли отруїти після арешту. Про це свідчать дані експертизи, заявив адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новини - Грузія" .

Наразі Гелбахіані повідомив лише, що у висновку іноземної незалежної експертизи зазначено список виявлених в організмі отруйних речовин. Подробиці, за словами адвоката, будуть оприлюднені за два дні.

"Усі хвороби, які діагностують у Саакашвілі, всі симптоми можуть бути спричинені цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися", - сказав Гелбахіані.

Адвокат пояснив, що додаткове дослідження потрібне для того, аби визначити терміни, коли відбулося отруєння - під час перебування у в'язниці або після переведення Саакашвілі кілька місяців тому до клініки "Вівамед".

Крім того, мати Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, талію. Батько екс-президента Ніколоз Саакашвілі вимагає у влади Грузії перевести Саакашвілі на лікування за кордон.

Представники пенітенціарної системи Грузії поки не відповіли на заяву адвоката. Раніше вони неодноразово засвідчували, що стан здоров'я екс-президента нібито не викликає особливих побоювань і йому надається вся необхідна допомога в клініці.