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Организация Save the Children выделит 72 млн гривен на поддержку семей из Мариуполя

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Воскресенье 08 мая 2022 05:29
Организация Save the Children выделит 72 млн гривен на поддержку семей из Мариуполя Фото: организация Save the Children поможет семьям из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Международная организация Save the Children направит 72 млн гривен на поддержку мариупольских семей через центры "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

"Средства будут направлены на приобретение продуктовых и гигиенических наборов, а также организационную поддержку. Сегодня подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также подчеркнул, что в тех городах, куда переехали больше всего мариупольцев планируется расширение сети центров "Я - Мариуполь".

Исполнительный директор Save the Children Дэвид Райт отметил, что город - это больше, чем здания, это прежде всего люди. Пока они живут и работают, город тоже жив. Вместе с Мариупольским городским советом Save the Children будет помогать детям и их семьям через центры "Я - Мариуполь".

Центры поддержки мариупольцев уже работают в Запорожье и в Днепре. Здесь оказывают гуманитарную, информационную, медицинскую и психологическую помощь, консультируют по широкому кругу вопросов.

В ближайшее время планируется открытие центров "Я - Мариуполь" в Виннице, Киеве, Львове и Одессе.

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,6 млрд долларов.

Мы также писали о том, что на выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен.

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