Организация Save the Children выделит 72 млн гривен на поддержку семей из Мариуполя

Международная организация Save the Children направит 72 млн гривен на поддержку мариупольских семей через центры "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

"Средства будут направлены на приобретение продуктовых и гигиенических наборов, а также организационную поддержку. Сегодня подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также подчеркнул, что в тех городах, куда переехали больше всего мариупольцев планируется расширение сети центров "Я - Мариуполь".

Исполнительный директор Save the Children Дэвид Райт отметил, что город - это больше, чем здания, это прежде всего люди. Пока они живут и работают, город тоже жив. Вместе с Мариупольским городским советом Save the Children будет помогать детям и их семьям через центры "Я - Мариуполь".

Центры поддержки мариупольцев уже работают в Запорожье и в Днепре. Здесь оказывают гуманитарную, информационную, медицинскую и психологическую помощь, консультируют по широкому кругу вопросов.

В ближайшее время планируется открытие центров "Я - Мариуполь" в Виннице, Киеве, Львове и Одессе.