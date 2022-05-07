ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат деньги

Новина українською →
Украина, Суббота 07 мая 2022 08:23
На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат деньги Фото: переселенцам перечислили 5,2 млрд гривен помощи на проживание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На выплату переселенцам помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,2 млрд гривен пятью траншами. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели указали в заявлениях на выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на сегодня 2,7 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас обрабатываются органами социальной защиты, командами Мінцифры и Минсоцполитики.

Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитики из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие - медленнее. У

"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
NEWS
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем