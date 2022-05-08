ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Організація Save the Children виділить 72 млн гривень на підтримку сімей з Маріуполя

Новость на русском →
Неділя 08 травня 2022 05:29
Організація Save the Children виділить 72 млн гривень на підтримку сімей з Маріуполя Фото: організація Save the Children допоможе сім'ям з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Міжнародна організація Save the Children направить 72 млн гривень на підтримку маріупольських сімей через центри "Я - Маріуполь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маріупольської міської ради.

"Кошти будуть спрямовані на придбання продуктових і гігієнічних наборів, а також організаційну підтримку. Сьогодні підписано відповідну угоду", - йдеться в повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко також підкреслив, що в тих містах, куди переїхали найбільше маріупольців планується розширення мережі центрів "Я - Маріуполь".

Виконавчий директор Save The Children Девід Райт зазначив, що місто - це більше, ніж будівлі, це перш за все люди. Поки вони живуть і працюють, місто теж живе. Разом з Маріупольською міською радою Save The Children допомагатиме дітям та їхнім родинам через центри "Я - Маріуполь".

Центри підтримки маріупольців вже працюють в Запоріжжі та в Дніпрі. Тут надають гуманітарну, інформаційну, медичну та психологічну допомогу, консультують з широкого кола питань.

Найближчим часом планується відкриття центрів "Я - Маріуполь" у Вінниці, Києві, Львові та Одесі.

Нагадаємо, Великобританія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,6 млрд доларів.

Ми також писали про те, що на виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Біженці
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо