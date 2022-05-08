Організація Save the Children виділить 72 млн гривень на підтримку сімей з Маріуполя
Міжнародна організація Save the Children направить 72 млн гривень на підтримку маріупольських сімей через центри "Я - Маріуполь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маріупольської міської ради.
"Кошти будуть спрямовані на придбання продуктових і гігієнічних наборів, а також організаційну підтримку. Сьогодні підписано відповідну угоду", - йдеться в повідомленні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко також підкреслив, що в тих містах, куди переїхали найбільше маріупольців планується розширення мережі центрів "Я - Маріуполь".
Виконавчий директор Save The Children Девід Райт зазначив, що місто - це більше, ніж будівлі, це перш за все люди. Поки вони живуть і працюють, місто теж живе. Разом з Маріупольською міською радою Save The Children допомагатиме дітям та їхнім родинам через центри "Я - Маріуполь".
Центри підтримки маріупольців вже працюють в Запоріжжі та в Дніпрі. Тут надають гуманітарну, інформаційну, медичну та психологічну допомогу, консультують з широкого кола питань.
Найближчим часом планується відкриття центрів "Я - Маріуполь" у Вінниці, Києві, Львові та Одесі.
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