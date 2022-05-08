Британия предоставит Украине дополнительную военную поддержку на 1,6 млрд долларов

Британия предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов). Это резко увеличит помощь ВСУ, которые борются с российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Жестокое нападение Путина не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине - оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе", - говорится в заявлении Джонсона.

Новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие по расходам для Украины

Это самый высокий уровень военных расходов Великобритании на конфликт с момента разгара кампаний в Ираке и Афганистане.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Джонсоном. Он отметил, что во время беседы обсуждался ряд вопросов, в том числе усилия для прекращения войны.

Отметим, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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