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Организация американских государств признала представителя Гуайдо

Новости » Политика    10.04.2019 - 04:09
Организация американских государств признала представителя Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (УНІАН)

За такое решение проголосовали 18 государств, признав таким образом власть оппозиционера Гуайдо

Совет Организации американских государств (ОАГ) во время внеочередного заседания проголосовал за признание представителя лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАГ.

Известно, что представителем Гуайдо в ОАГ стал Густаво Тарра Брисеньо. За это проголосовали 18 государств, против - девять, воздержались шестеро, отсутствовал один участник совета.

Также такое решение уже поздравил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Организация американских государств признала представителя Гуайдо

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару высказался, что не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу в случае аналогичных действий американской армии.

Гуайдо, глава контролируемого оппозицией Национального собрания и признан в качестве законного главы Венесуэлы большинством западных стран, призвал к проведению митингов, чтобы ознаменовать начало того, что он назвал новой волной "окончательных" акций протеста чтобы сбросить Мадуро.

Хуан Гуайдо 23 января объявил себя "исполняющим обя президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и расширили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

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