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Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле

Новости » Политика    07.04.2019 - 16:12
Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

По словам Гуайдо, это должна быть самая массовая акция протеста

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в столице Венесуэлы анонсировал начало финальной стадии протестов против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, во время протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к финальному этапу протестов под названием "Операция Свобода" - план устранения с поста президента Мадуро.

"Все выходите на улицы, давайте начнем финальную фазу конца узурпации", - сказал протестующим Гуайдо.

По словам Гуайдо, это должны быть самые массовые акции за все время протестов в стране.

"Самая большая эскалация давления, которую мы видели в нашей истории началась", - подчеркнул лидер оппозиции.

Напомним, после нескольких недель отключения электроэнергии и ограниченного доступа к воде в субботу, 6 апреля, десятки тысяч венесуэльцев вышли на уличную демонстрацию. Митингующие поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в разрушении экономики.

Кроме того, во время акции протеста 6 апреля в Каракасе арестовали двух оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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